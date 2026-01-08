Mosca, 'avevamo informato gli Usa che la Marinera è russa'

ROMA, 08 GEN - Mosca ha affermato di avere informato ufficialmente Washington della proprietà russa della petroliera Marinera (ex Bella 1) prima dell'abbordaggio compiuto ieri da forze speciali americane in acque internazionali dell'Oceano Atlantico. Il ministero degli Esteri russo, citato dall'agenzia Ria Novosti, scrive in una nota di avere fornito alle autorità statunitensi "informazioni affidabili sull'affiliazione della nave alla Russia e il suo status civile e pacifico". Ieri la Casa Bianca aveva detto che la petroliera sequestrata era stata "considerata apolide".