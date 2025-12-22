Giornale di Brescia
Mosca, 'assassinato generale stato maggiore, sospettiamo Kiev'

MOSCA, 22 DIC - "Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre (...) a Mosca e il gen. Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto a causa delle ferite riportate". Lo scrive l'agenzia russa Tass, che cita la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko, aggiungendo che le autorità sospettano la mano dei servizi ucraini nell'attentato. Poco prima si era saputo dell'esplosione di un'auto nel cortile di un palazzo nella zona sud di Mosca.

Argomenti
MOSCA

