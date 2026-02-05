Mosca, 'accuse di Tajani su cyberattacchi sono calunnie'

Mosca ha definito "calunnie" le accuse del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ieri ha denunciato una serie di cyberattacchi di matrice russa contro sedi diplomatiche italiane e alberghi a Cortina alla vigilia dell'apertura delle Olimpiadi invernali. "Se tali dichiarazioni vengono fatte senza prove, sono definite calunnie", ha detto all'agenzia Ria Novosti la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.