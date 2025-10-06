Mosca, abbattuti nella notte 250 droni ucraini

(ANSA-AFP) - MOSCA, 06 OTT - La Russia ha annunciato lunedì di aver intercettato 251 droni ucraini durante la notte, uno degli attacchi più massicci di Kiev in tre anni e mezzo di conflitto, particolarmente intenso nella regione del Mar Nero. Di questo numero insolitamente elevato, 40 droni sono stati abbattuti sulla penisola ucraina di Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, 62 sul Mar Nero e cinque sul Mar d'Azov, ha affermato il Ministero della Difesa russo, come riportato dalla Afp. (ANSA-AFP).