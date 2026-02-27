Giornale di Brescia
Mosca, abbattuti 95 droni ucraini nella notte sul territorio russo

ROMA, 27 FEB - Le forze di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto durante la notte 95 droni ucraini sopra le regioni della Russia, nonché sopra il Mar Nero e il Mar d'Azov. Lo ha comunicato - come riporta l'agenzia Tass - il Ministero della Difesa della Federazione Russa. Le regioni interessate sono quelle di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Orel, Smolensk, Tver, Tula, Krasnodar e Mosca.

