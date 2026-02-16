Mosca, 'a Ginevra negoziati nel solco del vertice di Anchorage'

MOSCA, 16 FEB - Il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, ha dichiarato che la delegazione russa diretta a Ginevra per i negoziati di domani e mercoledì partirà con istruzioni chiare per agire nel quadro delle intese raggiunte al vertice russo-statunitense di agosto 2025 in Alaska. "Posso affermare che la nostra delegazione partirà questa sera con istruzioni il più chiare possibile per agire nel quadro concordato dai presidenti durante il loro incontro ad Anchorage", ha affermato l'alto diplomatico. citato dall'agenzia Tass. La Russia, ha affermato il vice ministro degli Esteri, si sta impegnando per "trovare un terreno comune nelle relazioni con gli Stati Uniti, anche se non è facile".