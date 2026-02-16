Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mosca, 'a Ginevra negoziati nel solco del vertice di Anchorage'

AA

MOSCA, 16 FEB - Il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, ha dichiarato che la delegazione russa diretta a Ginevra per i negoziati di domani e mercoledì partirà con istruzioni chiare per agire nel quadro delle intese raggiunte al vertice russo-statunitense di agosto 2025 in Alaska. "Posso affermare che la nostra delegazione partirà questa sera con istruzioni il più chiare possibile per agire nel quadro concordato dai presidenti durante il loro incontro ad Anchorage", ha affermato l'alto diplomatico. citato dall'agenzia Tass. La Russia, ha affermato il vice ministro degli Esteri, si sta impegnando per "trovare un terreno comune nelle relazioni con gli Stati Uniti, anche se non è facile".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario