Mosca, '7 morti in un attacco ucraino nella regione di Smolensk'
AA
MOSCA, 25 FEB - E' di "7 morti e almeno 10 feriti" il bilancio dell'attacco compiuto con una trentina di droni ucraini su una fabbrica di fertilizzanti nella regione russa di Smolensk, nell'ovest del Paese. Lo riferisce il Comitato investigativo russo, uno dei principali organi giudiziari della Russia. L'attacco ha danneggiato "elementi dell'infrastruttura" della fabbrica, "una caserma dei pompieri" sul posto e "un veicolo anti-incendio", ha aggiunto il Comitato.
