Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mosca, '7 morti in un attacco ucraino nella regione di Smolensk'

AA

MOSCA, 25 FEB - E' di "7 morti e almeno 10 feriti" il bilancio dell'attacco compiuto con una trentina di droni ucraini su una fabbrica di fertilizzanti nella regione russa di Smolensk, nell'ovest del Paese. Lo riferisce il Comitato investigativo russo, uno dei principali organi giudiziari della Russia. L'attacco ha danneggiato "elementi dell'infrastruttura" della fabbrica, "una caserma dei pompieri" sul posto e "un veicolo anti-incendio", ha aggiunto il Comitato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario