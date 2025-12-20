Mosca, '27 droni ucraini abbattuti in diverse regioni russe nella notte'

ROMA, 20 DIC - Le difese aeree russe hanno abbattuto 27 droni ucraini in volo sul territorio russo durante la notte. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo citato dalla Tass. "Durante la notte, le difese aeree in servizio hanno distrutto 27 droni ucraini: dieci ciascuno nelle regioni di Belgorod e Voronezh, due ciascuno nelle regioni di Kursk e Lipetsk, due sulle acque del Mar d'Azov e uno sulla regione di Bryansk", ha dichiarato il ministero.