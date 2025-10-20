Giornale di Brescia
Morto uno dei tre bambini travolti da crollo muro a Gioia Tauro

Veduta esterna del policlinico di Messina. ANSA
È morto Nicodemo, il bambino di 8 anni che era rimasto ferito ieri a Gioia Tauro, insieme ad un gemello e al fratello più grande di 13 anni, a causa del crollo di un muro sotto il quale i tre stavano giocando. Il decesso é avvenuto nel policlinico di Messina, dove il bambino era stato trasferito in elisoccorso. Nicodemo aveva riportato fratture e alcune lesioni interne. Le condizioni del bambino si sono aggravate oggi e nel pomeriggio é sopravvenuto il decesso. Il fratello gemello di Nicodemo e quello più grande si trovano ricoverati nell'ospedale di Polistena.

