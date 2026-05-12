Morto uno dei due operai intossicati in una cisterna nel Bergamasco

BERGAMO, 12 MAG - È morto l'operaio di 32 anni rimasto gravemente intossicato nell'incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 28 aprile alla Carrara Group di Brusaporto, azienda specializzata nello smaltimento rifiuti della provincia di Bergamo. L'operaio è deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato in condizioni disperate ed era ricoverato in terapia intensiva. L'incidente era avvenuto durante le operazioni di pulizia all'interno di un camion cisterna. Secondo la ricostruzione dei fatti, due operai erano entrati nella cisterna quando sarebbero stati sopraffatti dalle esalazioni di acido solfidrico, perdendo i sensi. Sono stati i colleghi a portare fuori uno dei due, mentre l'altro si trovava ancora all'interno quando sono arrivati i soccorsi.