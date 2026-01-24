Morto un'automobilista ferito in incidente con un mezzo Amsa a Milano

MILANO, 24 GEN - E' morto un uomo di 45 anni rimasto ferito all'alba in un incidente avvenuto in corso Sempione a Milano tra due vetture e un mezzo dell'Amsa, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. La vittima è un automobilista che era al volante di una Bmw. Secondo la prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, il mezzo dell'Amsa ha urtato con la parte frontale il lato sinistro della Bmw che proveniva dalla sua destra. Dopo l'urto la vettura è stata trascinata in avanti, abbattendo un semaforo e altra segnaletica verticale e terminando la corsa contro una seconda auto che proveniva dalla direzione opposta. Dai primi rilievi, quindi, il mezzo Amsa non avrebbe dato la precedenza alla Bmw. L'autista del mezzo Amsa è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Il conducente del terzo veicolo é rimasto illeso.