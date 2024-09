Morto studente di 16 anni caduto da secondo piano a scuola

TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 26 SET - È deceduto all'ospedale del Mare di Napoli lo studente di 16 anni che martedì mattina era precipitato da una finestra della sua aula al secondo piano dell'istituto Pantaleo di Torre del Greco. Trasportato in gravissime condizioni da un'ambulanza giunta nella zona di via Cimaglia, il ragazzo era stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico dai medici per poi essere posto in terapia intensiva in prognosi riservata. Del caso si stanno occupando i carabinieri, che dopo le prime indagini del caso hanno escluso che nell'episodio fossero coinvolte altri soggetti, propendendo per un gesto volontario del 16enne.