++ Morto Spazzali, fu l'avvocato di Sergio Cusani in Mani Pulite ++

MILANO, 23 GEN - Si è spento oggi a Milano a 87 anni, Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani nel processo Enimont durante l'inchiesta Mani pulite negli anni '90. Rappresentò il contraltare dell'allora pm Antonio Di Pietro. Nato nel 1939 a Trieste, Spazzali, era da qualche tempo malato. Durante la sua carriera ha assistito anche Pietro Valpreda, l'anarchico che fu accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana.

