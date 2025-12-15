Giornale di Brescia
Morto nella cella frigo: legale, 'rapporto conflittuale con la compagna'

CAMPOBASSO, 15 DIC - "Ai genitori di Andrea risulta, perché l'hanno constatato personalmente e perché è stato loro riferito, che esisteva un rapporto altamente conflittuale tra Andrea ed Angela. Andrea è stato in varie occasioni allontanato dalla casa familiare dalla compagna". È quanto afferma l'avvocato Piero Lorusso, legale dei genitori di Andrea Costantini, l'uomo trovato senza vita nella cella frigorifera del supermercato dove lavorava, lo scorso 15 settembre a Termoli. "Non esistevano screzi sulla vendita del terreno: i conflitti, maltrattamenti e i forti dissidi - prosegue - sono temporalmente antecedenti all'acquisto o alla vendita del terreno e non sono causalmente connessi allo stesso. Andrea voleva separarsi dalla compagna e porre fine ad una convivenza divenuta insostenibile ('è diventato un inferno' confessava ai genitori) e tornare dai genitori a Penne tanto è vero che aveva messo in vendita il terreno da lui appena acquistato: è la prova della sua volontà di allontanarsi dalla compagna alla quale non ha mai chiesto di sposarlo benché fosse la madre di suo figlio".

Argomenti
Morto nella cella frigoCAMPOBASSO

