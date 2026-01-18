Morto l'urbanista Liu Thai Ker, il primo pianificatore di Singapore

ROMA, 18 GEN - E' morto, all'età di 87 anni, l'architetto Liu Thai Ker che è stato pianificatore generale dell'Urban Redevelopment Authority di Singapore. Laureato a Yale ha lavorato come consulente di pianificazione urbana anche per le isole Figi , Sichuan e Guangdong. A ricordare "il primo pianificatore della città-Stato" è l'ambasciatore d'Italia a Singapore, Dante Brandi che sottolinea "non solo Singapore ma tutto il mondo dell'architettura e dell'urbanistica ha perso Liu Thai Kher". "Se c'è qualcosa in grado di incarnare l'anima interiore e la capacità di stupire il mondo - aggiunge l'ambasciatore - è la pianificazione urbanistica di questo architetto". "Un uomo che ha ispirato architetti e praticanti anche in Italia" conclude Brandi. La città-stato ospita una popolazione di 5,9 milioni di persone, nonostante si estenda su una superficie di appena 284 miglia quadrate, e gran parte del merito della struttura della città va a Liu Thai Ker, considerato l'architetto della Singapore moderna.