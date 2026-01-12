Morto Luigi Nicolais, ex ministro ed ex presidente del Cnr

ROMA, 12 GEN - E' morto a 83 anni Luigi Nicolais, era stato ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. E' stato inoltre assessore della giunta regionale della Campania con Antonio Bassolino dal 2000 al 2005 e deputato dal 2008 al 2012. Ingegnere chimico, ha insegnato all'Università Federico II di Napoli.