Morto l'ex sindaco di Milano Paolo Pillitteri

MILANO, 05 DIC - Paolo Pillitteri, sindaco socialista di Milano dal 1986 al 1992 ed ex cognato di Bettino Craxi, è morto a Milano. A darne l'annuncio il figlio sui social. Proprio oggi avrebbe compiuto 84 anni. Oltre che sindaco di Milano, Pillitteri, ha ricoperto il ruolo di parlamentare ed è stato un esponente di spicco del Partito socialista italiano negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta. "Ahimè - ha scritto il figlio sui social - devo annunciare a tutti quelli che gli volevano bene, e sono tanti, che mio padre Paolo ha scelto il giorno del suo 84esimo compleanno per salutarci per sempre".