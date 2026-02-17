Giornale di Brescia
Morto in strada a Torino, si fa largo l'ipotesi suicidio

TORINO, 17 FEB - Proseguono le indagini sulla morte dell'uomo trovato in una pozza di sangue, con una profonda ferita al collo, ieri sera in via San Marino, a Torino. Si indaga sempre per omicidio, ma si fa sempre più largo tra gli inquirenti l'ipotesi del gesto volontario. La vittima è un 58enne originario della Repubblica Ceca. Sul posto ieri erano intervenuti i poliziotti della squadra Mobile, guidata dal dirigente Davide Corazzini: hanno sentito alcuni testimoni, i quali avrebbero confermato che non ci sarebbero state scene di colluttazione. Accanto al corpo è stato trovato un coltello. Poco distante anche uno zaino con effetti personali dell'uomo, tra cui una chitarra. Al momento non risulta che il cinquantottenne abitasse in città e non è escluso che fosse un senza fissa dimora. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, in attesa dei risultati dell'autopsia.

