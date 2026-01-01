Giornale di Brescia
Morto in casa nel Messinese per le esalazioni di una stufa

RODÌ MILICI, 01 GEN - Il cadavere di un uomo d'origine tedesca, Patric Hubner, 59 anni, è stato trovato nella sua abitazione di via Nino Dante, a Rodì Milici, nel Messinese. La morte risalirebbe a ieri notte, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio della stufa. I vigili del fuoco sono stati avvertiti dalla compagna dell'uomo, preoccupata perché il cinquantanovenne non rispondeva al telefono.

Argomenti
RODÌ MILICI

