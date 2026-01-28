Morto il paziente che attese ore per una barella, raccolta fondi per la famiglia

SENIGALLIA, 28 GEN - Si terranno nel pomeriggio di oggi, a Senigallia (Ancona) i funerali di Franco Amoroso, il paziente oncologico 60enne che aveva atteso per ore una barella al Pronto soccorso dell'Ospedale di Senigallia, tanto da doversi sdraiare a terra. Le eseguie saranno celebrate alle ore 14.30 nella chiesa delle Grazie; è qui che si potrà dare l'ultimo saluto al 60enne deceduto lunedì 26 gennaio a causa di una grave malattia. Da tempo combatteva contro un tumore al colon che si era ripresentato dopo una prima operazione chirurgica. Proprio per le conseguenze e per i dolori dovuti alla malattia, si era presentato due settimane fa al pronto soccorso di Senigallia. Dopo sei ore in attesa di una barella, era stato costretto a sdraiarsi a terra su una coperta recuperata dalla moglie. La sua foto aveva fatto il giro di tutta Italia, simbolo delle difficoltà della sanità pubblica. In queste ore, per aiutare la famiglia di Franco, è partita una raccolta fondi. Lo scopo è riuscire a far fronte alle spese di un progetto di vita - spostarsi da Verona e aprire un bed and breakfast a Senigallia - su cui la coppia aveva investito tutto e che ora si è fermato. A darne notizia l'esponente del Movimento 5 Stelle di Senigallia Paolo Battisti, che ha diffuso anche gli estremi per chi volesse contribuire: "In quel progetto hanno messo tutti i loro soldi. Purtroppo quasi subito è sopraggiunta la malattia di Franco. Cecilia si è occupata di Lui ed il lavoro si è fermato. E le difficoltà economiche sono aumentate a dismisura. E ora Cecilia, con due figli adolescenti, deve continuare a vivere e ha bisogno di una mano".