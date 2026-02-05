Giornale di Brescia
Morto il giovane travolto da una valanga in Friuli

UDINE, 05 FEB - E' morto in nottata in ospedale il giovane travolto da una valanga nel tardo pomeriggio di ieri, a Tarvisio (Udine). La vittima era del posto, aveva 33 anni ed era un maestro di snowboard molto noto, grande conoscitore della zona. I soccorritori lo avevano estratto con difficoltà dalla neve che lo aveva travolto tentando vanamente a lungo di rianimarlo. Poi via terra era stato portato dai tecnici del Cnsas e dai militari della Guardia di Finanza fino a un'ambulanza che lo aveva trasferito in ospedale. E' morto poco dopo il ricovero.

