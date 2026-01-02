Morto il campione di golf genovese disperso a Crans Montana

GENOVA, 02 GEN - La Federazione italiana Golf ha annunciato sui social la morte di Emanuele Galeppini, il ragazzo di 17 anni che si trovava nel locale di Crans Montana. La Federazione Italiana Golf - si legge sui social - piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori". Determinante per il riconoscimento il ritrovamento nel locale di Crans Montana del telefono cellulare.