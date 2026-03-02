Giornale di Brescia
Morto il boss Santapaola, storico capo di Cosa nostra di Catania

MILANO, 02 MAR - È morto il boss Benedetto 'Nitto' Santapaola. Lo storico capo di Cosa Nostra di Catania, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, nel carcere duro ad Opera. E' deceduto nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, istituito per le cure dei detenuti del Nord Italia, dove era stato trasferito per le sue condizioni di salute. Santapaola è stato uno dei più sanguinari boss mafiosi siciliani. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluse le stragi del 1992 di Capaci e di Via D'Amelio. L'arresto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza.

