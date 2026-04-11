Morto il bambino di un anno e mezzo caduto da una finestra a Bologna

BOLOGNA, 11 APR - È morto, all'ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato da giovedì sera, il bambino di circa un anno e mezzo precipitato da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona Pilastro. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un incidente: il bambino, che era in casa con la sorella di 11 anni e con altri parenti adulti, a cui era stato affidato dai genitori, probabilmente stava giocando vicino alla finestra e dopo essersi arrampicato è caduto sul retro del palazzo, accanto ai garage.