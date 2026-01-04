Giornale di Brescia
Morto Francesco Paolo Casavola, presidente emerito Corte Costituzionale

NAPOLI, 04 GEN - É morto la scorsa notte il professor Francesco Paolo Casavola. Classe 1931, giurista, é stato ordinario di istituzioni di diritto romano all'Università Federico II ed ha diretto la facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo federiciano dal 1983 al 1986. Nel 1986 é stato nominato giudice costituzionale, eletto presidente della Corte l'11 novembre 1992 fino al 1995. Ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Comitato nazionale per la bioetica nel 2006 e, inoltre, dal 1998 al 2009 è stato presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Il prossimo 12 gennaio avrebbe compiuto 95 anni.

