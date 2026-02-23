Morto escursionista travolto ieri da una valanga sul Catinaccio

BOLZANO, 23 FEB - Sale a due il bilancio delle vittime di valanghe ieri in Trentino Alto Adige. E' deceduto all'ospedale di Trento un 28enne mantovano, travolto ieri da una slavina durante un'escursione con le ciaspole sul Catinaccio. La disgrazia si è verificata alle 14.30 a passo Vajolet, sul versante fassano della montagna. L'intervento degli operatori si è svolto appena sopra il rifugio Vajolet che si trova a 2243 metri di quota. La donna, che era con l'uomo, è rimasta illesa ed è stata elitrasportata a Canazei, mentre i soccorritori con unità cinofile hanno portato avanti le ricerche del disperso sotto la neve e lo hanno recuperato intorno alle 16. Dopo aver ricevuto le prime cure dagli operatori sanitari, l'infortunato è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è poi deceduto. Sempre domenica uno scialpinista altoatesino ha perso la vita sotto una valanga in Alto Adige. L'uomo, Armi Schwitzer di Sarentino di 50 anni, è stato travolto da una slavina a Merano 2000, una montagna che sovrasta la città del Passirio. I soccorritori sono giunti sul posto con l'elicottero e hanno iniziato le ricerche che sono durate alcune ore. Quando lo scialpinista è stato localizzato e recuperato era ormai deceduto. In vaste zone del Trentino Alto Adige il pericolo valanghe attualmente è forte, grado 4 di 5.