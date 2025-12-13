Giornale di Brescia
Morto Di Biasi, protagonista del film 'Luca e Silvana'

BOLZANO, 13 DIC - E' morto all'età di 60 anni Luca Di Biasi, protagonista - assieme alla sua amata Silvana Saudino - del film "Luca e Silvana" di Stefano Lisci che racconta il lungo e difficile cammino della coppia bolzanina verso il matrimonio, oltre ogni pregiudizio, oltre la sindrome di down. Commosso sui social il regista ricorda "la gentilezza di un uomo d'altri tempi. Sono fiero e grato di aver raccontato una parte della tua vita che è diventata anche parte della mia. Porto con me questo tuo sguardo che mi fa sorridere e piangere allo stesso tempo". In memoria di Luca Di Biasi, Lisci e la Cooperativa 19 hanno pubblicato il documentario, uscito cinque anni fa nei cinema, gratuitamente sul Vimeo. Il sottotitolo della pellicola mette in chiaro che si tratta di un "documentario" e non di una "fiction", perché racconta una storia d'amore vera, anche se speciale. Il risultato è un film garbato e poetico.

