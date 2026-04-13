Morto davanti al figlio, domani la fiaccolata per Giacomo Bongiorni

E' prevista per domani alle 21, per le vie del centro di Massa (Massa Carrara), la fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto l'altra notte dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al figlio undicenne. Il ritrovo è previsto in piazza Garibaldi alle 21, con un passaggio a piedi in alcune strade vicine e l'arrivo in piazza Palma dove è avvenuta l'aggressione fatale a Bongiorni e dove sarà osservato un minuto di raccoglimento. La fiaccolata, organizzata dalla Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli e dal Comune di Massa, si spiega, "intende rappresentare un momento comunitario di riflessione sul senso di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando è avvenuta la morte di Giacomo Bongiorni, fatto che ha suscitato sgomento e preoccupazione in tutta la cittadinanza". L'iniziativa, si spiega ancora, "vuole essere un modo per stringersi in preghiera in segno di vicinanza al dolore dei familiari, in un clima di rispetto, raccoglimento e sobrietà".