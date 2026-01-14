Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Morto con ferita al torace, colpito da padrone di casa durante rapina

AA

MILANO, 14 GEN - L'uomo morto all'ospedale di Magenta si sarebbe introdotto con un complice per rubare in una villa di Lonate Pozzolo (Varese) e sarebbe stato colpito dal padrone di casa con un coltello. La vittima aveva 37 anni ed era di una famiglia nomade. Anche il padrone di casa, colpito a calci e pugni, è ferito ed è in ospedale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Varese, alle 11 due uomini, dopo aver scassinato la porta, si sono introdotti in una villa a Lonate Pozzolo per rubare. All'interno dell'abitazione era presente il proprietario di casa che, sentito il rumore, ha sorpreso i due. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale il proprietario ha ricevuto diversi pugni al volto, mentre uno dei due rapinatori é stato colpito da un colpo sferratogli con un coltello dal padrone di casa. A quel punto il ferito e il complice sono scappati velocemente a bordo di un'autovettura condotta da un terzo complice, che li attendeva all'esterno. L'uomo è stato quindi lasciato dai suoi compagni davanti all'ospedale di Magenta (Milano) dove, subito soccorso, è morto poco dopo. A quanto si è saputo, fuori dall'ospedale di Magenta si sono radunati numerosi amici e conoscenti della vittima, creando qualche problema al personale sanitario. Delle indagini si occupano i carabinieri di Varese e la Procura di Busto Arsizio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario