Morto colpito da coltello sul balcone di casa in Lunigiana

LICCIANA NARDI (MASSA CARRARA), 12 FEB - Trovato morto stasera un uomo di 55 anni sul balcone di casa a Licciana Nardi (Massa Carrara). Sul posto il 118 e i carabinieri. Secondo quanto emerge sarebbe stato vittima di una o più ferite procurate da arma da taglio, probabilmente un coltello. E' presumibile sia rimasto accoltellato. Al momento gli investigatori non si sbilanciano e la ricostruzione della dinamica è tutta da fare. Si parla di un'arma bianca, ma va chiarito se si tratta di un gesto autonomo o se ci sia l'azione di altra persona. La richiesta di soccorso è arrivata al 112Nue. Il 118 ha inviato più mezzi, l'automedica di Aulla e l'ambulanza con i soccorritori della Croce Azzurra da Comano. E' stato un familiare, secondo quanto si apprende, a chiedere soccorso al numero unico di emergenza 112. I carabinieri al momento non escludono nessuna ipotesi sulla causa e sulla dinamica della morte. I rilievi sono in corso e vengono sentiti i familiari. E' stato avvisato il magistrato di turno della procura di Massa Carrara.