Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Morto colpito da coltello sul balcone di casa in Lunigiana

AA

LICCIANA NARDI (MASSA CARRARA), 12 FEB - Trovato morto stasera un uomo di 55 anni sul balcone di casa a Licciana Nardi (Massa Carrara). Sul posto il 118 e i carabinieri. Secondo quanto emerge sarebbe stato vittima di una o più ferite procurate da arma da taglio, probabilmente un coltello. E' presumibile sia rimasto accoltellato. Al momento gli investigatori non si sbilanciano e la ricostruzione della dinamica è tutta da fare. Si parla di un'arma bianca, ma va chiarito se si tratta di un gesto autonomo o se ci sia l'azione di altra persona. La richiesta di soccorso è arrivata al 112Nue. Il 118 ha inviato più mezzi, l'automedica di Aulla e l'ambulanza con i soccorritori della Croce Azzurra da Comano. E' stato un familiare, secondo quanto si apprende, a chiedere soccorso al numero unico di emergenza 112. I carabinieri al momento non escludono nessuna ipotesi sulla causa e sulla dinamica della morte. I rilievi sono in corso e vengono sentiti i familiari. E' stato avvisato il magistrato di turno della procura di Massa Carrara.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LICCIANA NARDI (MASSA CARRARA)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario