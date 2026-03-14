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Morto ciclista travolto da pirata della strada a Pisa, indagini

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PISA, 14 MAR - E' morto oggi un 35enne di Pisa dopo le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto due notti fa in una strada a ridosso del centro. L'uomo era in sella alla bicicletta quando sarebbe stato travolto da un'auto il cui conducente poi non si è fermato a dargli soccorso. Dopo il ricovero in terapia intensiva all'ospedale per gravissime lesioni, oggi i medici ne hanno dichiarato il decesso. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere della zona per analizzarle con la speranza che possano permettere di ricostruire l'accaduto e di rintracciare il pirata della strada.

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