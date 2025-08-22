Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Morto bimbo 6 anni investito sulle strisce pedonali

I rilievi in via Prenestina dove la scorsa notte ha perso la vita un motociclista in seguito ad un incidente con un rider in bicicletta, Roma, 24 gennaio 2024. ANSA/ANGELO CARCONI
I rilievi in via Prenestina dove la scorsa notte ha perso la vita un motociclista in seguito ad un incidente con un rider in bicicletta, Roma, 24 gennaio 2024. ANSA/ANGELO CARCONI
AA

VENEZIA, 22 AGO - E' morto all'ospedale di Padova il bambino di 6 anni che mercoledì pomeriggio era stato investito da un'auto mentre con la mamma stava attraversando le strisce pedonali sulla via Noalese, a Santa Maria di Sala (Venezia). Il piccolo, così come la mamma, era un profugo ucraino, fuggito dalla guerra nel suo paese, ed era ospitato con altre famiglie ucraine in una ex canonica. Le condizioni del bambino, sbalzato dalla vettura a molti metri di distanza, erano apparse sono gravissime. Ieri il piccolo - riferisce il Gazzettino - era stato dichiarato in morte cerebrale, e in serata c'è stato il decesso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VENEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario