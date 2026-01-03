Morto a calcetto a 15 anni, indagato medico dello sport

PORDENONE, 03 GEN - C'è un indagato nella vicenda del 15enne morto alla vigilia di Natale nel corso di una partita a calcetto con gli amici, a Pordenone. E' il medico dello sport che ha rilasciato l'idoneità sportiva al ragazzo, che era tesserato con una società cittadina, il Torre. Si tratta di un atto dovuto a tutela delle garanzie difensive per permettere al professionista di nominare un perito all'autopsia, che si svolgerà l'8 gennaio. La procura della Repubblica di Pordenone ha affidato l'incarico dell'esame al medico legale Antonello Cirnelli e allo specialista in cardiologia, Paolo Ius. Il medico dello sport - un uomo di 39 anni di Maniago - è indagato in quanto specialista che aveva condotto le visite per la valutazione dell'idoneità del paziente all'attività sportiva agonistica negli anni 2023, 2024 e 2025.