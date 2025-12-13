Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Morto a caccia nel Grossetano, palla di fucile deviata da un masso

AA

GROSSETO, 13 DIC - E' morto per un colpo di fucile, che lo ha raggiunto al torace, un cacciatore di 82 anni. E' successo nelle campagne di Massa Marittima (Grosseto) durante una battuta al cinghiale. Lo sparo è partito da un compagno di caccia. Tra le ipotesi c'è che una palla sia rimbalzata da un masso, da una pietra, con la traiettoria andata deviata. Un'altra ipotesi dei carabinieri è che l'uomo si sia spostato dalla posta assegnatagli. La causa della morte è comunque accidentale . La vittima si chiamava Irio Pii. Era impegnato con la sua squadra di caccia al cinghiale tra le località di Montebamboli e Pian de' Mucini. Pii faceva parte della squadra di cacciatori al cinghiale 'Marsiliana e Valpiana', territorio limitrofo a quello dove è avvenuto l'incidente. Lascia la moglie e due figlie. La salma è stata trasferita all'obitorio di Grosseto a disposizione dell'autorità giudiziaria che probabilmente disporrà l'autopsia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GROSSETO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario