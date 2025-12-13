Morto a caccia nel Grossetano, palla di fucile deviata da un masso

GROSSETO, 13 DIC - E' morto per un colpo di fucile, che lo ha raggiunto al torace, un cacciatore di 82 anni. E' successo nelle campagne di Massa Marittima (Grosseto) durante una battuta al cinghiale. Lo sparo è partito da un compagno di caccia. Tra le ipotesi c'è che una palla sia rimbalzata da un masso, da una pietra, con la traiettoria andata deviata. Un'altra ipotesi dei carabinieri è che l'uomo si sia spostato dalla posta assegnatagli. La causa della morte è comunque accidentale . La vittima si chiamava Irio Pii. Era impegnato con la sua squadra di caccia al cinghiale tra le località di Montebamboli e Pian de' Mucini. Pii faceva parte della squadra di cacciatori al cinghiale 'Marsiliana e Valpiana', territorio limitrofo a quello dove è avvenuto l'incidente. Lascia la moglie e due figlie. La salma è stata trasferita all'obitorio di Grosseto a disposizione dell'autorità giudiziaria che probabilmente disporrà l'autopsia.