Morti per monossido, fiori e palloncino lasciati davanti alla casa

PORCARI (LUCCA), 05 FEB - Mazzi di fiori e anche un palloncino rosso a forma di cuore sono stati deposti da alcune persone davanti alla casa della famiglia Kola, padre, madre e i due figli di origine albanese uccisi nella loro abitazione a Porcari (Lucca) dal monossido di carbonio. Davanti alla casa, insieme ai giornalisti assiepati, in silenzio si fermano via via alcuni abitanti della zona, conoscenti, ed esponenti della comunità albanese, per omaggiare la famiglia e lasciare un fiore o un ricordo.

