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Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino

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TORINO, 19 APR - Due ciclisti, di 61 e 67 anni, che stavano partecipando alla Granfondo Torino, sono morti per arresto cardiaco. I malori sono stati registrati tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale della corsa di 113 chilometri e quasi 2.000 metri di dislivello positivo. Il primo, di 67 anni, è stato soccorso dal mezzo del servizio di supporto alla gara. "Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto e durante il trasporto d'urgenza", fa sapere l'organizzazione sui social, per lui "non c'è stato nulla da fare". Il secondo, di 61 anni, è stato preso in carico dai sanitari del servizio regionale di elisoccorso. Il personale ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite durante tutto il trasporto. Il paziente è stato portato all'ospedale Molinette, dove è morto poco dopo. In segno di "profondo rispetto e dolore per questa drammatica perdita", il Gs Alpi ha comunicato "l'immediata sospensione di ogni attività celebrativa. In questo momento di immenso dolore, l'aspetto sportivo perde ogni rilevanza".

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