Morti in tenda ad Ascoli, celebrati i funerali della 29enne che era incinta

ASCOLI PICENO, 26 FEB - Si sono svolti oggi pomeriggio ad Ascoli Piceno i funerali di Alejandra Nigrotti, 29 anni, celebrati nella cappella del cimitero civico a Borgo Solestà a pochi metri dal luogo dove la mattina del 21 febbraio è stata trovata morta in una tenda allestita sul greto del fiume Tronto insieme al suo compagno Evandro Maravalli, 32 anni, le cui esequie verranno celebrate domani pomeriggio dal vescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri nella chiesa di Ss Simone e Giuda a Monticelli. "Ascoltando in questi giorni le notizie mi viene in mente che Alejandra è andata là per amore, per dare sicurezza al bambino che portava in grembo" ha detto don Giansante Lenti ricordando che la giovane era incinta. "Guardiamo il bello in tutto ciò che accade. La tristezza che ci avvolge - ha aggiunto - sia un monito per la società a tenere alta l'attenzione verso chi è in difficoltà. Ricordiamola come un'amica che si è sacrificata per svegliare il nostro egoismo, perché il suo cuore diventi amore". La Procura di Ascoli ha aperto un fascicolo sulla tragedia ed è stata eseguita l'autopsia: secondo le prime risultanze, ad uccidere la coppia sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio provenienti da una stufetta a legna che avevano acceso per scaldarsi durante la notte.

ASCOLI PICENO

