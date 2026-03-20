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Morti in crollo casale, ipotesi azione nelle prossime settimane

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ROMA, 20 MAR - Forse preparavano un attentato le due vittime del crollo del casale nel parco degli Acquedotti a Roma. E' una delle piste investigative. Tra le ipotesi, che l'ordigno maneggiato al momento dell'esplosione fosse diretto a un'azione da mettere in atto nelle prossime settimane. Non si esclude che nel mirino ci potesse essere la rete ferroviaria e il gruppo Leonardo - società attiva nei settori della difesa -, come anche un rilancio della campagna a favore dell'anarchico Cospito, in vista della scadenza a maggio del decreto applicativo di 4 anni alla sua detenzione in 41bis.

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