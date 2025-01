Morti in casa, indagini confermano ipotesi omicidio-suicidio

GUALDO TADINO (PERUGIA), 05 GEN - Si consolida l'ipotesi che si sia trattato molto probabilmente di un omicidio suicidio in ambito familiare per quanto successo in un appartamento alla periferia di Gualdo Tadino dove sono stati trovati morti marito e moglie. Gli inquirenti ritengono che l'uomo, ex guardia giurata, possa avere sparato alla donna, una operatrice socio sanitaria, con la pistola d'ordinanza per poi uccidersi. I due si erano sposati a maggio e non avevano figli. A trovare i corpi sono stati i genitori di lui che abitano poco lontano. Nell'abitazione dove è avvenuto il femminicidio-suicidio sono in corso i rilievi dei carabinieri coordinati dal magistrato di turno.