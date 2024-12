Morti in battuta di caccia in Sardegna, autopsie oggi e domani

CAGLIARI, 18 DIC - Sarà affidato questa mattina l'incarico per le autopsie sui corpi di Giacomo Desogus, di 28 anni, e Matthias Steri, di 27, entrambi di Quartu Sant'Elena (Città metropolitana di Cagliari), vittime della tragica battuta di caccia avvenuta nelle campagne di Quartu domenica pomeriggio. Uno dei due amici avrebbe sparato per errore una fucilata uccidendo l'altro e poi si sarebbe tolto la vita, con lo stesso fucile, per la disperazione dopo quanto avvenuto. Il pm di Cagliari Andrea Massidda, che coordina le indagini, affiderà gli accertamenti necroscopici al dottor Roberto Demontis. Una delle autopsie dovrebbe essere eseguita oggi pomeriggio, la seconda nella giornata di domani. Gli accertamenti del medico legale serviranno per stabilire chi dei due giovani ha sparato, per errore, il primo colpo di fucile, uccidendo l'amico e poi si è suicidato.