Morti in ambulanza, 'Spada ha risposto e ripetuto che è innocente'

FORLÌ, 15 APR - Ha risposto alle domande del gip per oltre quattro ore, durante le quali Luca Spada "si è dichiarato innocente, lo ha ripetutamente ribadito". Lo hanno spiegato i difensori, avvocati Marco Martines e Gloria Parigi, all'uscita dal palazzo di Giustizia di Forlì. "Ha risposto a tutte le domande, anche le più sgradevoli, sui messaggi, sulla dinamica, sui suoi comportamenti, sulle spiegazioni, sulle possibili causali di questa morte non provocata da lui", hanno aggiunto i legali dell'ex autista della Croce Rossa arrestato per la morte di Deanna Mambelli e indagato per altri cinque omicidi volontari.