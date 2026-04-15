Morti in ambulanza, il legale di Spada 'è innocente e si difenderà'

FORLÌ, 15 APR - "Io sono abituato a un gergo in certi ambienti di lavoro, che può essere sgradevole, riprovevole, ma esiste, dobbiamo farcene una ragione. Non rappresenta affatto la persona che noi difendiamo". Lo ha detto l'avvocato Marco Martines, difensore di Luca Spada, entrando nel palazzo di giustizia di Forlì per l'interrogatorio di garanzia dell'autista di ambulanze accusato dell'omicidio volontario di sei pazienti. Il legale ha risposto a una domanda sui contenuti delle intercettazioni, dove si parla, tra l'altro, di "fare dei morti". "È un'altra persona, si difenderà in tutte le sedi perché è innocente", ha detto il legale.