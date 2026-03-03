Morte Rossi: presidente commissione 'preso atto che è omicidio'

SIENA, 03 MAR - "Nel rendiconto di metà mandato è esclusa definitivamente l'ipotesi del suicidio e dalle risultanze si prende atto che è stato un omicidio". Così Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi, in merito al documento approvato oggi dalla stessa commissione all'unanimità dei partiti presenti. La relazione sarà presentata a Siena il 6 marzo, a 13 anni esatti dalla morte dell'ex capo comunicazione di Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese. Vinci ieri aveva confermato che la procura di Siena ha riaperto un fascicolo d'inchiesta sul decesso di Rossi, "oggi - spiega - abbiamo deliberato l'invio delle relazioni e delle audizioni del tenente del Ris Adolfo Gregori e del medico legale Robbi Manghi, consulenti della commissione, come richiestoci dalla magistratura di Siena". Secondo le perizie dei due consulenti, che hanno preso in esame la dinamica della caduta dalla finestra di Rossi e alcune ferite rinvenute nel suo corpo, il manager sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da cui sarebbe conseguita una colluttazione, poi appeso dalla finestra per una minaccia finita male.