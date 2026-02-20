Giornale di Brescia
Morte Purgatori, gup 'policlinico Umberto I citato come responsabile civile'

ROMA, 20 FEB - Il gup di Roma ha citato come responsabile civile anche il Policlinico Umberto I di Roma, in qualità di datore di lavoro di uno degli imputati, nel processo legato alla morte del giornalista Andrea Purgatori, deceduto nel luglio del 2023. Nel procedimento compaiono già come responsabili civili due cliniche e tre società di assicurazioni. Nel procedimento sono imputati quattro medici per l'accusa di omicidio colposo. "Siamo soddisfatti della decisione del giudice, seguiamo gli sviluppo del processo", commenta l'avvocato Alessandro Gentiloni, legale dei familiari del giornalista. L'udienza è stata aggiornata al prossimo otto maggio.

ROMA

