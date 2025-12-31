Giornale di Brescia
Morte per intossicazione: terminate le autopsie, 'occorre tempo'

CAMPOBASSO, 31 DIC - Si sono concluse poco prima delle 17 le autopsie sui corpi della quindicenne Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Vita, vittime di una sospetta intossicazione alimentare. Gli esami all'ospedale Cardarelli di Campobasso sono durati 7 ore. Novanta i giorni di tempo concessi dalla procura per avere i risultati anche se gli investigatori sperano di avere anche indicazioni in tempi più rapidi. Resta in piedi l'ipotesi di una tossinfezione di natura alimentare anche se il procuratore Nicola D'Angelo invita alla prudenza. "La mera esecuzione di un autopsia - dice all'ANSA - non fornisce elementi immediati, occorrerà esaminare ed analizzare i reperti e per questo bisognerà attendere i risultati ufficiali".

