Morte per intossicazione, nessuna anomalia riscontrata nel mulino

CAMPOBASSO, 30 DIC - In merito all'ipotesi legata a qualche forma di contatto con veleni nella vicenda delle due donne, mamma e figlia, morte in Molise dopo una intossicazione alimentare, emergono nuovi dettagli sugli accertamenti legati alla farina finita sotto la lente degli investigatori. Nelle ultime ore si è appreso che nel mulino Di Vita, gestito da parenti delle vittime, non è stata riscontrata alcuna anomalia. Non ci sono state derattizzazioni perché non c'è mai stata presenza di topi, ma solo esche per piani di prevenzione programmati.