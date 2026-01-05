Morte per intossicazione, investigatori al lavoro sulle cartelle cliniche

CAMPOBASSO, 05 GEN - A Campobasso proseguono le indagini degli investigatori per stabilire la cause della morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50, decedute all'ospedale Cardarelli nei giorni successivi al Natale per una sospetta intossicazione alimentare. In queste ore gli uomini della Squadra Mobile, guidata da Marco Graziano, stanno analizzando le cartelle cliniche delle due donne, in attesa degli esiti delle analisi svolte sugli alimenti, quelle affidate al Centro Anti Veleni, e degli esiti preliminari del lavoro svolto dal medico legale incaricato dalla procura per le autopsie. Intanto non è stata ancora fissata la data dei funerali a Pietracatella. Si attende di capire se Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, sarà dimesso dall'ospedale Spallanzani di Roma. La figlia 18enne è invece già stata dimessa nel fine settimana.