Morte per intossicazione, in corso le autopsie all'ospedale Cardarelli

CAMPOBASSO, 31 DIC - Sono in corso dalle 9:30 all'ospedale Cardarelli di Campobasso le autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte nei giorni scorsi nell'ospedale molisano in seguito ad una sospetta intossicazione. Gli esami autoptici vengono eseguiti dai consulenti incaricati dalla procura: Benedetta Pia De Luca e Francesco Battista Laterza. Partecipano inoltre i vari consulenti nominati dai legali dei familiari delle vittime e degli indagati. Al Cardarelli presenti anche gli avvocati coinvolti e il capo della Squadra Mobile, Marco Graziano.