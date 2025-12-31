Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Morte per intossicazione, in corso le autopsie all'ospedale Cardarelli

AA

CAMPOBASSO, 31 DIC - Sono in corso dalle 9:30 all'ospedale Cardarelli di Campobasso le autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte nei giorni scorsi nell'ospedale molisano in seguito ad una sospetta intossicazione. Gli esami autoptici vengono eseguiti dai consulenti incaricati dalla procura: Benedetta Pia De Luca e Francesco Battista Laterza. Partecipano inoltre i vari consulenti nominati dai legali dei familiari delle vittime e degli indagati. Al Cardarelli presenti anche gli avvocati coinvolti e il capo della Squadra Mobile, Marco Graziano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAMPOBASSO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario