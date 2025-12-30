Giornale di Brescia
Morte per intossicazione, i familiari nominano avvocati e consulente

CAMPOBASSO, 30 DIC - I familiari delle due donne decedute all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo una intossicazione alimentare hanno nominato stamattina i loro legali, sono gli avvocati Arturo Messere e Paolo Lanese. Come primo atto dopo la nomina questi ultimi hanno incaricato, in vista dell'autopsia, un loro consulente, si tratta del medico legale di Pisa Marco Di Paolo e successivamente nomineranno anche un gastroenterologo. Le autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua mamma, Antonella Di Ielsi, 50 anni, saranno effettuate domattina alle 9 all'ospedale Cardarelli dal medico legale incaricato dalla procura, la pugliese Benedetta Pia De Luca, e dal gastronterologo abruzzese Francesco Battista Laterza. Alle autopsie, oltre al consulente della famiglia delle vittime, potrebbero partecipare altri consulenti di parte eventualmente nominati dai legali degli indagati (sono 5 medici, tre del Cardarelli di Campobasso e due della guardia medica).

Argomenti
CAMPOBASSO

