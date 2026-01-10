Morte per intossicazione, chiesa gremita ai funerali delle due vittime

CAMPOBASSO, 10 GEN - Sono in corso a Pietracatella, in provincia di Campobasso, i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua mamma Antonella Di Ielsi, 50, morte in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. Le esequie, celebrate dall'arcivescovo del capoluogo molisano monsignor Biagio Colaianni, si tengono nel Santuario della Madonna di Costantinopoli. Moltissime le persone che non hanno trovato posto in chiesa e che partecipano alla funzione religiosa dal piazzale esterno dove degli altoparlanti consentono di ascoltare il rito funebre. Al primo banco nella chiesa Gianni Di Vita e sua figlia Alice. Presenti anche diversi esponenti delle istituzioni locali e diversi sindaci e poi ancora i compagni di scuola di Sara e Alice. I funerali si svolgono mentre sul paese piove e il clima è gelido.